國際數學日，桃園復旦國小設計各式活動讓學童體驗有趣的數學。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

3月14日是國際數學節，桃園市復旦國小特別設計一系列有關數學的有趣活動，讓學童從遊戲中學習數學思維及邏輯推理過程，提供學生動手做、做中學，讓數學不再是「數」和「學」的抽象概念，燃起學生想去探究數學的渴望

復旦國小校長魏瑞汶說，活動設計包含火柴人傳說對決互動遊戲，由五年級師生共同設計數學題目，適合低中高年級各階段學生闖關，在第二節下課時間，由小朋友擔任關主讓學弟妹們來體驗，透過火柴人的對決，讓學生們感受數學思維和邏輯推理的過程，並鍛煉思考力和創造力。另外還有「尋找復旦拍拍」圓周率默背比賽，在數學體驗活動區則陳列各式數學教具、與數學相關桌遊，也透過「盲書交流」活動，讓學童撰寫讀後心得及推薦語，鼓勵數學好書可以傳閱。

魏瑞汶表示，復旦國小自110學年度為桃園市教育局指定之數學重點學校，中高年級也有各類型數學社團，今天的書展活動設計，也是由圖書小志工在每周聚會操作數學教具後的發想，再由師長們去進行擴散規劃，最後再由師生共同合作完成，希望通過不同課程與活動，讓學生們感受到數學的有趣進而喜愛數學，並在數學的世界中不斷探索和創新。