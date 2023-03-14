新北市立金山高中致力培育多元人才，校方2000年開設全市第一個原住民族藝能班，深耕23年，開設5種族語、7種方言別的族語班，讓學用並重的原民文化課程發展成熟，全校族語認證通過率已達9成以上。教育局指出，轄內金山高中、樹林高中設有原民藝能班，今年度已開放招生，市府將積極推廣多元語言。

新北市立國中未設置原住民族藝能班，高中部分，目前轄內僅有金山高中及樹林高中有設置，教育局指出，金山高中原住民族藝能班秉持著「語言在，文化才能存活」的理念，111學年度開設5種族語、7種方言別的族語班，讓原民學生學習自己的族語，還有安排多樣化傳統工藝教學、傑出族人講座、全程以人聲領唱與答唱的祭儀樂舞課程，希望傳承原民文化，引導學生進行生涯探索。

校方鼓勵學生參與原民語言能力認證測驗，歷年中級測驗通過率都達9成以上，去年全國語文競賽獲得2座特優、5座優等的佳績，學生朱凱倫獲得賽夏族語朗讀高中組第1名，他表示，自己是都市長大的小孩，對族群文化和部落非常陌生，透過學校族語課程，讓他找到回家的路。

金山高中校長陳玉桂指出，原民藝能班教師每年都會帶領學生走進部落，近期才結束新竹縣尖石鄉泰雅族司馬庫斯部落踏查，師生也藉機認識司馬庫斯合作共生組織運作模式、學習傳統處理小米榖物的方式，討論後疫情時代部落的觀光和生態發展。

高一學生Ilyung˙ pasang （林磊恩）說，與司馬庫斯部落長輩們聊天時，心裡有很大的感觸，希望日後可以為部落未來盡一份心力。

教育局長張明文表示，新北市積極辦理原住民族語輔導密集班，增進學生的族語興趣和能力，也增進民族認同，為了使族語向下紮根，市府也致力於教材活化、培育優良族語師資、發展文化特色課程，建立完整的資源網絡，健全教學體系。