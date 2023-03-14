美國矽谷銀行和Signature Bank都因倒閉被美國監管機構接管，第一共和銀行（First Republic Bank）也爆出流動性危機，儘管該行宣布已獲得700億美元援助，但仍引發市場高度恐慌。理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）則警告，他預測瑞士信貸（Credit Suisse）將步入倒閉後塵。

根據《福斯新聞》、《每日郵報》報導，羅伯特清崎在2008年曾準確預測雷曼兄弟控股公司會出事，他直指瑞士信貸會是下一間倒閉的銀行，因為債券市場正在崩盤。

羅伯特清崎更表示美元將持續走軟，雖然美國聯準會和聯邦存款保險公司（FDIC）為拯救倒閉的銀行，可能將持續推動印鈔，使得股市暫時上漲，但他警告美國經濟即將崩潰，建議投資人最保險的方式是買入黃金和白銀。

羅伯特清崎建議投資人逢低買進黃金、白銀，因為即使美元貶值，這些貨幣還是有一定的投資優勢。