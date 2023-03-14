火鍋燒烤店標榜兩吃法提供多元餐飲體驗，不過曾有網友困惑「火鍋部分通常不優，到底誰在吃？」意外掀起討論。有業者透露，雙吃法其實很受學生或家庭客喜愛，因每人口味不同加上用餐限時，用火鍋煮料就不擔心等候時間太長，也能吃到蔬菜等豐富品項；另據統計，有46％民眾討厭用餐排隊，卻有7成人往往到當天才決定打電話，業者表示目前連假訂位達8成滿，想吃可得加快動作，現也有壽星好康、88折等，預期可帶動業績至少2到3成。

到熊一用餐並參加3月活動，可選0元升級「卜卜蜆雞腿小火鍋」。（馬辣集團提供）

熊一燒肉隸屬馬辣集團，本身對火鍋就相當要求，並隨時更新湯頭選項增添新鮮感，不怕被燒肉鋒頭蓋過，31日前含2成人以上同行，只要其一姓名內有「如、姿、婉、娟」任一字或同音；或身分證、健保卡號含238任二碼，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或免費升級「卜卜蜆雞腿小火鍋」，客單價不超過千元即可吃和牛、牛舌等，業者也貼心在連假期間開放部分位置給現場客人。

绘馬別邸主打日式精緻燒肉套餐，平日平均客單價1300至1500元，營業時間自上午11時至凌晨4時。（築間餐飲集團提供）

築間餐飲集團開設新品牌「絵馬別邸」，火鍋蔬食提供桌邊服務的上菜方式，燒肉有部分也提供代烤，讓消費者倍享尊榮，菜單分雙人及三人套餐，肉品包含松板豚、日本A5和牛等逾16款，營業時間達17小時，觀察宵夜場客人占全天客人約2成，顯見火烤兩吃也受夜貓族青睞，15日前完成社群可獲88折優惠券。

金大鋤全門市提供火烤兩吃服務，湯頭包含經典的壽喜燒。（摘自金大鋤臉書）

瓦崎燒烤也採桌邊服務，並提供現點現切美國進口肉片與豐富海鮮食材，如碳烤白蝦、魚下巴等，火鍋雙湯頭提供更多美味，24日前憑學生證可享免服務費；小蒙牛餐飲集團旗下品牌金大鋤，全門市供應火烤兩吃服務，除可品嘗經典壽喜燒湯頭，燒烤也有韓式豬五花、釜山悶酒雞心等，即起四人同行，當月壽星享半價或贈公仔娃娃。