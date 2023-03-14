金門縣長陳福海(左前)親自向營建署人員說明尚義社會住宅之興建規劃事宜。(圖／金門縣政府提供)

閒置已久且引起金門鄉親議論紛紛的「尚義社會住宅」興辦有望？縣長陳福海今(14)日偕同內政部營建署城鄉發展分署長林秉勳，現勘尚義社會住宅基地，就中央與地方合作興辦社會住宅事宜進行溝通協調。林秉勳表示，依內政部評估金門地區社會住宅潛在需求約2-300戶，縣府若有相關需求，可以在規劃階段提出。

據了解，「尚義社會住宅」基地5145平方公尺，原規劃由縣府興辦租售混居之公辦住宅，惟投資成本鉅大恐衝擊地方財政，在實現居住正義、照顧弱勢議題與當前地方財政艱難之情境下，極度考驗陳福海執政團隊的智慧。

為此，縣府團隊積極尋求突破解決之道，主動拋出中央與地方合作之可能，故而今日營建署由城鄉發展分署長林秉勳率領營建署國宅組、城鄉發展分署及國家住宅及都市更新中心(以下簡稱住都中心)人員前往考察，縣府方面則由縣長陳福海與秘書長謝世傑親自接待說明。

林秉勳表示，社會住宅為蔡英文總統的重要政見，由中央與地方共同合作，符合國家當前策略，有利整體社會住宅目標早日達成。現在社會住宅的規劃，不單單僅止於住宅提供，還可以進一步導入幼托、日照等機能，一樓及外部空間也能夠與社區共享，達到社區共好的目標，擺脫鄰避設施的印象。

陳福海說，尚義住宅區位於大金門中心位置，其區段徵收公益性及必要性檢討即以公辦住宅及社會住宅為論述基礎，該基地周邊多為公有地，發展腹地廣大，且緊鄰全面整新的開瑄國小，該校附設有兩歲入學的幼兒園，成家育兒環境優越，未來還有台電服務中心的興建計畫，整個計畫區道路、綠地等公共服務設施完善，政府的公辦住宅若能率先投資，可望引領本計畫區發展，故為本府建議優選基地。中央社會住宅規劃若能進一步將幼托、日照等地方需求一併納入，縣府一定全力支持、全力配合。

營建署簡任技正張瓊月補充說明，中央8年20萬戶社會住宅目標，並不代表8年後就計畫終止，而是會持續發展，故營建署仍會持續盤點金門地區適宜儲備基地。

陳福海立刻回應將全力配合，並請地政局與建設處協助優先盤點國有土地，儘量東、西半島都有，最好五鄉鎮都有，若涉及閒置營區，他可以親自出面協調；但今天現勘的尚義住宅基地，還是要優先做出成果來，畢竟這塊基地土地已開發完成，且完全沒有都市計畫調整問題，是可以立即付諸實現的標的。

陳福海最後也表示，對於中央能對金門提供協助，促成美好願景滿懷感恩，期盼未來透過中央與縣府合作的社會住宅，不僅能照顧弱勢，讓幼有所托、老有所依，也能如林秉勳分署長所述，帶動社區整體發展，達到全體社會共好的目標。