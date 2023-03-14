近期新冠疫情趨緩，國內陸續施行口罩開放，桃園市日前出現首例腸病毒71型個案，有名4歲女童出現發燒、口腔潰爛情形，前幾天經醫院判定確診腸病毒71型，所幸經過幾天的住院治療後，目前女童已返家休息，提醒家長要提高警覺。

衛生局指出，染疫的4歲女童居住於平鎮區，因出現發燒、嘴巴出疹且有口腔潰爛的情形，日前經判定確診腸病毒71型，屬於輕症病例，這幾天住院治療後症狀均已緩解並出院返家。衛生局表示，依疾管署監測資料顯示，上周桃園市（3月5日至3月11日）腸病毒門急診就診計293人次，較前1周（272人次）增加7.72％，而全國腸病毒門急診就診共計2332人次，較前一週（2277人次）略升2.4％，顯示社區腸病毒活動有發展趨勢。

衛生局說，依據衛生福利部疾病管制署建議停課標準，制定公告「桃園市腸病毒防疫措施」，一經衛生福利部疾病管制署判定曾檢出腸病毒71型的行政區內幼教保育機構及國小低年級，同1個班級於1周內有2名以上病童時，該班級即應停課（托）7日，保障孩童健康。

衛生局說明，腸病毒71型易引起神經系統的併發症，且重症病程變化快速，又以5歲以下嬰幼兒為高危險群，請家長務必密切注意幼童是否出現持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、肌抽躍、無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆。

衛生局表示，若發現家中幼童出現上述症狀，應立即送往5家腸病毒重症責任醫院，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院就醫，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。