許多演藝活動在疫情趨緩後積極舉辦，然而黃牛票的亂象卻變本加厲，台灣的黃牛亂象甚至還被韓國團體點名過，然而目前「社會秩序維護法」第64條第2款對於「轉售圖利」的舉證相當困難，挨批形同虛設。消基會建議，未來修法應納入只要有轉售圖利的意圖即可開罰，以遏阻黃牛亂象。

公共政策網路參與平台上，民眾表示，針對黃牛業者，可依「社會秩序維護法」第64條第2款處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰，但要同時符合「非供自用而購買」並「轉售圖利」等條件才會構成犯法的構成要件，尤其「轉售圖利」意味著要有人已經購買，才能夠舉證「轉售圖利」，而導致在實務上形同虛設，因此提案推動藝文表演票券「購票、取票、入場3階段票券實名制」。

消基會今(14)日舉辦記者會表示，消基會秘書長陳雅萍表示，對比黃牛的不當獲利，目前的罰則對黃牛幾乎不痛不癢，現行法規規定要轉售圖利才構成開罰要件，但其實只要有轉售盈利的意圖就應該開罰，例如在二手平台看到販售票券遠遠超出行情，便可知道是意圖轉售圖利。

陳雅萍指出，現在還有使用黃牛程式搶票，此舉大大影響銷售公平的行為，針對後續使用程式購買的行為，以及二手票券的平台管理等，未來「社維法」修法都應該要納入。

消基會副董事長徐則鈺表示，現在不止娛樂票券有黃牛，有台大醫師都說「請黃牛放過我的門診」，因為有患者掛號都掛不進來，甚至有黃牛業者打廣告代掛號和排隊，可見許多黃牛業者已經走向企業化，黃牛衍伸的詐騙也開始出現，導致消費者誤信業者有票券而先付款，這樣的行為已經出現社會和法律的問題，應該加以遏止。