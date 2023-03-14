英國外交發展大臣克萊弗利在當地時間13日於議會發表講話，為應對中國構成的「系統性挑戰」及加強對中國了解，英國將把培育政府工作人員「中國能力」的資金提高一倍，涉及普通話、中國外交、經濟和軍事政策等領域的知識技能。

克萊弗利指出，中國「龐大且重要」，幾乎與所有國際議題都有聯繫，英國不會忽視中國的軍事和經濟行為，這些新增加的資源將有助於提高公務人員理解中國的能力。

根據觀察者網報導，克萊弗利發表的這份文件名為《綜合評估更新》（Integrated Review Refresh），目的在於據過去數年世界局勢的變化，調整英國外交和國防政策。文件中顯示，英國政府去年成立「中國專家諮詢小組」試點項目，對170名政府工作人員進行了普通話培訓，制定關於中國文化、政府結構和政策的課程，提升了數百名政府人員在中國科技和軍事等領域的專業知識。這個小組將與外部專家一起為英國政府決策提供資訊。

該文件更指出，在2024年到2025年間，政府用於「中國能力計畫」的撥款將會增加一倍，此舉是為了確保英國能夠與中國有效接觸。

回顧近年，英國曾多次提到要加強對華了解以應對競爭和挑戰。根據《泰晤士報》去年8月引述一份報告指出，英國外交部官員平均每年只有14人接受普通話培訓，這引發人們對於英國可能會在外交領域處於不利地位的擔憂。

英國埃克塞特大學的中國與國際政策專家馬丁‧索利（Martin Thorley）認為，儘管英國國內對中國問題展開激烈辯論，但雙方總體都主張增加對中國的了解，尤其是提高官員的普通話水準。