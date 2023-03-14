楊紫瓊獲奧斯卡影后

第95屆奧斯卡頒獎典禮上61歲女演員楊紫瓊奪下后冠，是奧斯卡史上首位封后的亞裔與華裔女演員，不少大陸影迷們誤認為楊紫瓊是香港演員，大陸網上還一度爆發她的國籍爭議。雖然她在香港電影界出道，也因來自台灣的導演李安走上國際化，但終究國際電影界肯定的是她電影藝術的成就，而非她的血緣或國籍。有人勸網民：「醒醒吧！她不是中國人。」影迷們如果只關心國籍，那中國只要關心金雞獎就夠了，實在不必關心奧斯卡或其他電影獎了。

電影《媽的多重宇宙》榮獲奧斯卡最佳女主角，成為影史上首位獲得奧斯卡影后的華裔女演員，同時也是亞洲首位奧斯卡影后。消息傳來後在大陸網上引起許多的賀喜與討論，其中有不少人一直誤以為楊紫瓊是香港演員，讓這些影迷們無比振奮，「華人之光」、「首位中國奧斯卡影后」的稱呼很快被轉發，但也立即引起爭議。

《媽的多重宙》在今年奧斯卡獎大獲全勝，楊紫瓊受封影后，絲毫看不出這樣的結果與種族、政治正確有任何關係，只能說是其電影藝術成就受到肯定。（圖／路透）

一些網民在微博回應說：「楊紫瓊不是中國人，清醒一下吧！」「國籍不是中國，都不是中國人！」「要是中國人就好了．．．」最後類似的討論不免淪為發洩反美情緒的論壇：「再說，奧斯卡跟中國有關係嗎？」這種唯中國籍才值得恭賀的論調很快引來批評，但似乎也很難改變大環境底下的反美氣氛。

楊紫瓊雖是華裔，國籍卻是馬來西亞，這與許許多多海外的華裔人士一樣，都各自有出生或居住地的國籍。楊紫瓊祖上來自於大陸福建，1962年出生於馬來西亞一個富裕家庭，從小父母悉心培養，琴棋書畫舞蹈音樂學了一身本事，其中她最喜歡的是舞蹈，後來練舞時發生意外傷了脊椎而被迫放棄舞蹈。她在18歲時母親幫她報名參加選美獲得冠軍，又在澳大利亞奪下墨爾本小姐的頭銜，由於長相甜美氣質出眾，很快被香港電影界相中，加入了當時極為興旺的香港電影事業。初期沒有什麼表現機會，於自突發奇想加入洪金寶的洪家班，苦練電影武打技術成為武打女星，在與成龍合作《警察故事》時堅持親自上陣不用替身。

楊紫瓊在李安的電影《臥虎藏龍》擔任重要角色，表現優異，也因此而成為知名的國際影星。（攝影／張兆輝）

在港製電影打滾多年後，將楊紫瓊推上國際的卻是來自台灣的導演李安，在他的作品《臥虎藏龍》中，楊紫瓊既能舞刀弄槍，還能飛簷走壁，加上堅毅與聰慧個性，完全是傳統武俠小說中東方俠女形象。電影雖然獲得金像獎、金馬獎等多項大獎，但是卻與奧斯卡小金人擦肩而過。

這次楊紫瓊獲奧斯卡獎，很多影迷們都注意到她從影數十年來的各項知名作品，外國媒體則多以「華裔女影星」作為宣傳，畢竟是奧斯卡的首位，其亞裔身份也能讓亞洲電影從業人員深受鼓舞。不過，有不少人因她出道於香港電影界而誤以為她是香港人，他們懷著激動的心情歡呼這位心目中的中國女演員時卻被澆了一盆冷水。有大陸影評人指出，這或許是中國太過期待出現一位奪下奧斯卡影帝影后級的影星才有的反應。

楊紫瓊在電影《臥虎藏龍》中既能舞刀弄槍，還能飛簷走壁，堅忍沉靜的個性充份闡釋了東方俠女性格。（圖／哥倫比亞提供）

當楊紫瓊獲獎卻引發國籍爭議時，也有人質疑這些「唯國籍論」者的心態，網上評論說，「一個華人，通過自我奮鬥，在文化背景完全不同國家取得榮譽，怎麼就不能祝賀呢？」「可偏偏啊！還是有人拿什麼國籍、身份說事兒。說她是馬來西亞人，和我們沒關係。說她在美國演電影，又不是在中國。」「再深一點的說，今天你能大膽安全的苛責楊紫瓊，還得感謝人家演了個歌頌亞裔的好電影，感謝她沒說什麼辱華的話。否則，別說苛責了，你甚至連她獲獎的消息你都刷不到。即便知道了，你連祝賀都不敢祝賀你信不信？」

上一次中國電影與奧斯卡獎有關聯是1993年上映的《霸王別姬》，由張國榮、鞏琍與張豐毅主演。（圖／甲上娛樂提供）

如果真的關切電影與演員的國籍，倒是可以回想一下：上一次中國電影與奧斯卡獎有關聯是什麼時候？很多人可能因為時間久遠而想不起這部在1993年上映的《霸王別姬》，電影是陳凱歌導演，主要演員包括張國榮、鞏琍與張豐毅，至今已是30年前的事了。這部電影既是上個世紀、也是上個世代的作品，看看現在的大環境，還真是令人懷念當年中國電影界的活潑氣氛。

現在由於政治氣氛的影響，在中國電影界有關西方電影或奧斯卡獎的討論已銷聲匿跡，未來如果中國與西方國家關係沒有改善，中國電影要登上奧斯卡為大陸電影界爭光，或是出幾個揚名國際的影帝影后，還真是難上加難。