國防部去年4月公布「全民國防手冊」，挨轟類似8年抗戰時，而如今過了1年，國民黨立委江啟臣詢問，全民國防手冊研商好了嗎？國防部長邱國正坦言，「還沒」；江啟臣痛批，全民國防手冊還沒有像樣的東西，還搞個全動法，你們的做法，人民不緊張嗎？人民不恐懼嗎？「政府常常說，備戰才能避戰，錯！」

江啟臣今在立院質詢時詢問行政院長陳建仁，所有國家，哪個國家不備戰？烏克蘭有沒有備戰？備戰沒辦法完全防止戰爭，窮盡所有手段才可能有機會，人民連一個手冊都沒有，請教一下兩位長官，請問飛彈飛過來，我們躲去哪裡？

江啟臣詢問，內政部警政署統計，全台避難設施10萬5千多個地方，可以躲8655萬人，你認為能躲嗎？幾乎所有地下室都是防空避難處所，除了沒有地下室其他通通都算，包含停車場、公家機關，還做了一個App，不是在查停車場。

江啟臣追問，請教這10萬5千個地方哪個地方能躲，可以像烏克蘭被打可以躲，裡面有什麼東西？公有建物有沒有？行政院地下室能不能躲14天？陳建仁坦言，沒有看過；江接著說，萬一飛彈打來你會躲哪裡，你一定會說你要指揮，國防部有衡山指揮所，內閣官員要進入應變中心，那人民呢？多少地方真正能夠躲？

江啟臣指出，以前叫做管理維護的執行要點，包含防空洞等，到了2019年被修改更名成為《防空疏散避難設施建檔作業要點》，把管理維護拿掉，變成建檔而已，沒有管理維護，依法規定也沒有懲處，內政部有沒有盤點稽查或防護物資呢？通通都沒有，如果飛彈打過來能躲嗎？

內政部長林右昌回應，新的建築物就地掩蔽，防空洞目前還是由地方警察局列管，有做一般性清理，是否有維生設備，目前不是處於準備時期；江啟臣痛批，「國防部一直警告你很危險，現在沒有準備？」，公有防空洞沒有人民知道在哪裡，他也只知道躲在家裡地下室。

江啟臣指出，過去立委曾參訪瑞士防空避難處所，就曾建議要做的像那樣，1年過去了，你們什麼也沒做，江啟臣提出三點要求，清查全國非建物的防空避難設施造冊列管維護管理，訂定防空避難設師的設置標準；以及檢討現行規定，指定維護機關納入定期檢查和補充物資，才是比全動法更重要的事情，之前公告法律就能做這件事情。