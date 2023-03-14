近年來外送服務興盛，一名外送員表示，日前在深夜時接到一張訂單，上面特別加註，希望外送員「進到便利商店裡面的廁所」，讓這名外送員覺得有點不妥，擔心對方可能有不法的意圖，貼文一出，讓不少網友驚呼「真刺激」，而這名外送員也回應，其實這張訂單是外送食物，並揭曉「送進廁所」的真正原因。

「你是認真的嗎…？」原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上傳一張深夜10點56分的外送訂單截圖，其中可見，消費者指定「貨到付款」，一共要支付328元，但讓原PO傻眼的是，消費者竟然在備註欄要求：「請進來便利商店裡面的廁所，到了請打電話，謝謝」。

貼文曝光後，引來不少網友留言討論，「男人何苦為難男人」、「上完廁所沒紙了，只能叫外送了」、「真刺激耶！外送員要準備其它的用品嗎」、「忍一下就過去了」、「上廁所還叫外送，是邊大小便邊吃飯嗎」、「遇到瘋子，玩司機很好玩嗎」、「如果訂的貨是保險套，試問單兵如何處置」。

除此之外，還有許多人好奇，究竟是什麼東西需要直接送到廁所，「訂的是衛生紙嗎？」、「所以他到底叫了什麼要你送廁所？」而原PO也在留言串中解答，「他叫吃的」，並表示其實這名消費者住在便利商店樓上，出入口正好在廁所旁邊。