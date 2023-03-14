員警盤查違停被噴辣椒水 對空鳴槍逮4人 16:292023/03/14 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方對空鳴槍1發，違停車輛上4人下車就逮。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市海山警分局文聖派出所警網今（14）日執行巡邏勤務，在板橋區文化路二段盤查1輛違停自小客車，車上4名男子其中1人竟朝員警噴灑辣椒水，隨即駕車逃逸，迴轉到對向車道，員警對空鳴槍1發示警，車上4人見事態嚴重，自行下車就逮，警方查出其中2人係通緝犯，目前正深入偵辦。被辣椒水的員警隨後已就醫，並無大礙。 #辣椒水 #違停 #對空鳴槍 #員警 #海山分局 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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