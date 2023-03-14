新北市海山警分局文聖派出所警網今（14）日執行巡邏勤務，在板橋區文化路二段盤查1輛違停自小客車，車上4名男子其中1人竟朝員警噴灑辣椒水，隨即駕車逃逸，迴轉到對向車道，員警對空鳴槍1發示警，車上4人見事態嚴重，自行下車就逮，警方查出其中2人係通緝犯，目前正深入偵辦。被辣椒水的員警隨後已就醫，並無大礙。