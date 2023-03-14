藝人小S曾代言的台灣女裝品牌iROO，近日提告日籍藝人夢多代言的台灣機能健身服飾品牌AROO，商標外觀與iROO近似，造成消費者混淆，法官審理認為iROO在消費市場有一定能見度，判偉溢公司不得在服飾商品、服務與廣告繼續使用「AROO」4字，並須註銷官網的AROO網域名稱，還得賠償250萬元。

iROO商標在2000年由衣洛公司註冊，主力商品為輕奢時尚女裝，今年亦推出機能材質服飾，依洛提告表示iROO是消費者熟悉的「著名商標」，在國內與新加坡有多間門市，並經營線上購物、臉書與Instagram及Youtube等社群平台，也和知名藝人、網紅合作，是多項賽事官方供應商或合作商，偉溢使用「AROO」4字外觀和iROO近似，甚至有顧客來IROO官網及粉絲頁問AROO的商品，可見已因近似而產生混淆，商標識別性有遭減損之虞。

至於偉溢公司成立於2011年，主攻機能健身服裝，號稱「專為健人打造」，以男裝居多，2018年9月起使用「AROO」字樣行銷，隔年註冊的商標。

依洛要求偉溢不得在服飾商品或其他類似商品、服務與廣告繼續使用「AROO」4字，現已使用者須除去，也不得使用相同或近似iROO字樣做為網站、網域或電商平台帳號名稱，還應註銷現有「aroo.com.tw」的網域名稱登記，並求償250萬元。

偉溢抗辯「AROO」跟「iROO」字型讀音都不同，IROO賣女性時尚服飾，AROO主打男性機能健身衣，市場區隔清楚、通路完全不一樣，毫無混淆誤認之虞，何況依洛沒舉證iROO是「著名商標」，不應要求偉溢禁用「AROO」4字，更無權要求賠償。

法官審理認為，iROO可讀成「伊路」或「埃路」，跟AROO的讀音相近，兩者確實高度相近，且都是服裝產品，消費者易受混淆，依洛並舉證有消費者在臉書粉絲頁發問「AROO折扣碼可以在你們官網使用嗎」、「請問你們AROO還有出類似照片中可內搭穿的女性健身服嗎」，可見已有誤認事實。

此外，偉溢使用註冊商標比依洛晚了13年，法官認為應注意同行所用商標卻疏於查證，應負侵權賠償責任，依偉溢官網商品標價計算每件單價829元，共賣出316萬餘元，遠低於依洛求償數字，判偉溢公司與陳姓負責人連帶賠償依洛250萬元，可上訴。