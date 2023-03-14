耀登近2年陸續出售台灣與上海實驗室，同時也增加新產品包括低軌衛星、O-RAN之研發團隊，將資源集中投入至具有市場潛力之新產品，積極往產業的前段發展，降低價格競爭。耀登業外占比去年EPS約3元左右，其餘3元多則為本業貢獻，耀登去年每股賺6.89元，今年則看好本業獲利相較去年成長，但毛利率則會受到消費性電子產業修正，出現1~2%的下滑；法人則預估，今年每股獲利有機會落在5元上下。

目前半導體供應緊缺狀況趨緩，耀登主要IC晶片提供商有ADI、瑞薩等3家業者，目前交貨周期正常。

另外，在甫落幕的MWC(世界通訊大會)中，耀登也看到許多廠商推出O-RAN的應用方案，這些方案將提高O-RAN的測試、驗證需求，有助耀登旗下子公司耀睿在測試業務上的發展。耀登今年將積極與EMS廠緊密合作，把POC(Proof of Concept)的產品轉到量產，產品從POC到量產，依據不同客戶需求進行開發，約需要3~4個季度的時間。耀登主要是開發出射頻陣列天線模組與各家廠商整合成RU，再與DU、CU廠商進行整合之後，形成完整的解決方案，提供給方案商。

耀登近2年積極投入低軌衛星、O-RAN新產品開發，主因這2項新產品在未來1~2年即將面臨產品商品化的重要時點，為了搶得先機，公司已投入許多資源，期望在市場初期萌芽階段即推出適合的產品來搶食這塊大餅，新產品最快可望在下半年有所貢獻，耀登今年除了在技術上持續突破之外、業績也將保持穩定成長。

相較4G時代，進入5G後， O-RAN就是一個對產業造成中心化炸裂重組的關鍵，產業大餅不再被傳統電信設備業者(例如愛立信、諾基亞)把持，商機出現下放到小型網通業者的趨勢。O-RAN主要是提供大小型基站通用的基礎軟體架構，建立橫跨4G與5G的多重連線，且配置小型基站，目的在降低資本支出，透過軟體調整因應各種行動通訊服務，將系統放在雲端上，成功打破傳統通訊產業結構。