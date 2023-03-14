台北市天母國小圖書館內環境。（蔡佩珈攝）

台北市天母國小圖書館內環境。（蔡佩珈攝）

台北市天母國小圖書館內「天空城堡」。（蔡佩珈攝）

台北市天母國小圖書館內「星空劇場」。（蔡佩珈攝）

台北市天母國小花6年籌備700萬經費翻新圖書館，經過半年改建，14日正式開放使用。建築師分享，該圖書館以宮崎駿作品《天空之城》為靈感，在入口處建立一座圓環造型小讀書區，搭配地板特殊圖像，營造空中城堡意象，欲讓孩子駐足在圖書館時間更長。

天母國小圖書館約7個半教室大，內部配置近似於台北市立圖書館，清一色都是矮書櫃及一排排書桌椅，校長梁俊堯認為，館內空間規畫過於制式，且陽光多被水泥牆擋住，孩子無法舒適閱讀，進而興起改建念頭，想打造一間孩子能躺又可享受陽光的閱讀空間。

建築師李甫峰也說，孩子才是圖書館最主要使用者，館內地板及書櫃都改用亮色系木頭製，燈光亦打暖色光，期盼翻轉圖書館較為沉悶的氣氛，並在室內多處放置懶人躺椅及沙發，想讓學童留在圖書館時間變長，接觸更多書籍。

為讓圖書館更具識別度，李甫峰由天母國小「天」字構思，想起大小朋友都喜愛的《天空之城》，在入口處建造圓環造型階梯，四周架設弧形開放式書架，地板則貼著畫有島嶼漂浮在空中的圖像，在館內打造「天空城堡」，另在多處設有拱形入口，增添古典感。他介紹，入口處附近還種植一棵近2公尺樹木，若仔細看，一旁的開放式書架上藏有機器人兵的立體大頭像。

李甫峰補充，原由水泥牆構成的入口處，則改採大片玻璃建造，不只讓室內看起來更透亮，孩子藉玻璃門窗看見換然一新圖書館，還能吸引他們主動踏進去。館內另安排一處讀書區「陽光書屋」，孩子坐在此處讀書可以享受陽光，往外能看見操場。

考量到現今課綱強調多元學習，天母國小圖書館除了有讀書區，室內多規畫大型會議室以及階梯展演區，讓圖書館具備多種功能。李甫峰笑說，其實改建圖書館最不賺錢，卻最有意義，因為只要看見孩子開心的笑容，一切努力都值得。

此外，天母國小邀請藝術家謝介文設計2座正在閱讀書籍的大象及小狗吉祥物，分別擺放在圖書館入口處及讀者服務台。謝介文介紹，由於圖書館整體色調偏暖，不宜用太鮮豔顏色，故兩隻動物使用主色皆為低飽和灰色及白色，書籍顏色則採較為亮眼的黃色及藍色，讓吉祥物不過於低調。