桃園航空城為全台最大都市開發計畫，各工區已陸續動工，步入實質開發階段，隨徵收戶搬遷、空屋拆除，也為附近居民生活模式帶來部分改變。大園區夜間清運垃圾的7條路線，將自3月20日起，變更部分路段、清運點與清運時間，提醒居民注意。

桃園市大園區垃圾車清運路線與時間更動，3月20日起實施。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃市府環境清潔稽查大隊大園區中隊公告，因應航空城拆遷，將調整垃圾車夜間清運路線與時間，共調整7條路線，影響埔心里、橫峰里、海口里、沙崙里、田心里與北港里。路線一的自立社區（大工路、自立一街、自立二街、自立三街）將移出，新增中正東路一段（龍友汽修廠起）至蘆竹區交界迴轉至成家第一站社區。變動後清運點及時間，埔心里27鄰社區周一四為下午4時40分，周二五六為下午5時10分；成家第一站600號周一四為下午4時50分，周二五六為下午5時20分，各點清運時間皆往後延約10至30分鐘。

大園清潔中隊表示，路線二將環保社區移出，新增水源路，水源路周一四為下午4時40分，周二五六為下午5時10分；玫瑰社區橫峰里9鄰中山南路一段277巷，周一四為下午4時50分，周二五六為下午5時20分。

路線三新增橫湳路、橫湳一路與城市商旅後方，松鶴社區清運點周一四為晚間7時40分，周二五六為晚間7時10分；橫湳一路與橫湳路交叉口，周一四為晚間7時45分，周二五六為晚間7時15分。路線四新增竹圍漁港（國際路萊爾富起至漁港內一圈），清運點竹圍漁港漁市場為周一四晚間7時5分，周二五六為晚間7時25分。

大園清潔中隊說明，路線六移出橫湳路線，新增原路線二環保社區路段，清運點環保社區周一四為下午4時40分，周二五六為下午5時10分。原路線七改為路線一、四清運，新增原路線一自立社區路段，清運點自立社區大工路，周一四為晚間6時30分，周二五六為晚間6時45分，自立二街與大觀路口周一四為晚間6時50分，周二五六為晚間7時5分。原路線十的水源路段移至路線二，無新增路段。

大園清潔中隊提醒，清運時間為預估參考，新路線與時間自3月20日起實施，詳細清運時間，民眾可至垃圾清運路線即時查詢系統，或下載桃園垃圾車APP查詢，提醒居民多加注意。