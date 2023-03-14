為更為聚焦，耀登近2年陸續出售台灣與上海實驗室，耀登不諱言，去年獲利成長，主要受惠於去年第四季出售旗下孫公司上海同耀通信股權之貢獻，惟取得的資金已相繼投入新產品的投資，包括低軌衛星、O-RAN之研發團隊，以期將資源集中投入至具有市場潛力之新產品。

耀登近2年積極投入低軌衛星、O-RAN新產品開發，主因這2項新產品在未來1～2年即將面臨產品商品化的重要時點，為了搶得先機，公司已投入許多資源，期望在市場初期萌芽階段即推出適合的產品來搶食這塊大餅，新產品最快可望在今年下半年有所貢獻，耀登今年除了在技術上持續突破之外、業績也將保持穩定成長。

耀登2月底遠赴西班牙參加世界行動通訊大會（Mobile World Congress；MWC），以高頻射頻技術成功商品化導入市場為主軸參展。展覽期間，包括低、中、高軌的衛星業者皆有到耀登的展區參觀與討論更細部的設計，對耀登展出的產品與技術表現高度的興趣。另外，聯發科此次也展示了全球首款的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術，為智慧手機提供雙向衛星通訊功能，愈來愈多廠商已把衛星當作是通訊的選項之一，甚至在未來可能是一個必備的選項。全球許多國家在低軌衛星投資力道愈趨積極，且大多由政府主導。耀登今年將加大力道開發低軌衛星天線產品，加速導入驗證與進入量產時程。

另外，在此次MWC中，耀登也看到許多廠商推出O-RAN的應用方案，這些方案將提高O-RAN的測試、驗證需求，有助於耀登旗下子公司耀睿在測試業務上的發展。耀登今年將積極與EMS廠緊密合作，把POC（Proof of Concept）的產品轉到量產，產品從POC到量產，依據不同客戶需求進行開發，約需要3～4個季度的時間。耀登主要是開發出射頻陣列天線模組與各家廠商整合成RU，再與DU、CU廠商進行整合之後，形成完整的解決方案，提供給方案商。