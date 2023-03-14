除了不動產評價因升息出現大額減損，第二項衝擊是去年升息造成債券評價大量減損，幾乎無利可實現，股市又波動，難以操作，新壽去年實現資本利得僅約238億元，較前年衰退近58％，是新壽有公布以來近六年新低量，實現資本利得不多，即無法支撐營運成本，去年新壽稅後虧損47.9億元，即2008年金融海嘯之後，即14年來新壽再現全年虧損，連帶影響母公司新光金控去年稅後僅獲利21.69億元，年衰退90.5％。

第三大衝擊即是因為股債等評價損失，新壽去年底淨值1,394億元，比前年底減少近418億元，年衰退23％，淨值比3.94％，新壽去年10月1日進行金融資產重分類，新光金發言人李超儒表示，目前新壽放在公允價值經其他損益（FVOCI）項下的債券已非常少，只剩下ETF，因此升息再造成評價衝擊有限，已在新壽可容忍範圍內。

第四是美元升息又升值，去年第四季保單解約率攀升，新壽去年全年保險給付近2,040億元，比前年增加463億元，年增率逾29％，新壽發言人林漢維坦言，去年保單脫退率的確比以往高，但去年底新台幣升值，加上美國升息幅度放緩，解約率亦有減緩，今年前二月已沒有像去年第四季大幅解約的情況，且目前新壽帳上現金等足以因應解約及理賠，沒有流動性問題。

另外還有一項衝擊，是去年第四季到今年初才更明顯，即台美利差擴大，壽險業換匯（CS）及無本金遠期外匯（NDF）價格在第四季飆升，前陣子已逼近4％，壽險業紛紛提高一籃子避險部位，並積極希望金管會通過新的外匯準備金公式，讓壽險業避險能有更彈性作法，否則今年避險成本一定比去年高，如去年新壽全年避險成本僅0.27％，創近年新低。