過去幾年的供應鏈瓶頸，凸顯台灣半導體重鎮的重要性，兩岸地緣政治風險引起西方「斷供」隱憂。近日，美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）表示，美國會摧毀台灣半導體廠，以防被大陸接管。這一席話令主持人十分震驚，他認為歐布萊恩前國安顧問的身分，確實可能知道是否有「終結台積電」的行動。

歐布萊恩在前總統川普時期擔任國家安全顧問，他在智庫蘇凡中心（Soufan Center）舉行的論壇上表示，全球大多先進晶片都由台積電台灣廠生產，一旦大陸佔領這些工廠，將使其成為「晶片版OPEC」（石油輸出國組織），進而擁有掌控世界經濟的能力。

歐布萊恩說：「美國和盟友絕對不會讓這些工廠落入大陸手中」，不過他認為這件事永遠不會發生。

針對奧布萊恩所說美國的計畫，他將其與二戰時期，法國向納粹德國投降後，英國摧毀法國海軍艦隊的艱難決定相提並論。過去曾有類似的構想，美國陸戰戰爭學院曾在2021年的論文指出，台灣應該自毀半導體廠，以嚇阻大陸入侵。

不過台灣前國安局長陳明通曾表示，即便大陸佔領台積電，「這個金母雞也生不出金雞蛋」。

論壇主持人克萊蒙斯（Steve Clemons）坦言這番言論令他十分驚訝，奧布萊恩是前國家安全顧問，一旦美國及盟友無法阻止大陸入侵台灣，他可能知道是否有「終結台積電」的相關行動。

雖然奧布萊恩沒有明確透露計畫，但被克萊蒙斯問到台灣晶片生產設施是否真的會「消失」，他回應：「我無法想像會完好無缺」。