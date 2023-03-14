桃園市大溪區有大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等墓區，因出入道路狹小，每年掃墓季節車輛湧入交通塞爆引發民怨。當地居民抱怨，私人納骨塔是營利事業，興建時並無規畫適當的聯外道路，長期以來希望業者給予地方建設回饋或是出資拓寬道路得不到回應，不排除要在今年清明節前夕封路表達抗議。

大溪區公所指出，每年與業者在清明節前夕開協調會，業者也有逐年改善，像是加派民力協助交通疏導、提供誤餐費、設立告示牌及交通錐等，也坦言公權力無法強制要求業者出資拓寬道路。大溪警方則說，轄內公墓區或私人納骨塔聯外道路路寬不大，掃墓季節車輛湧入造成塞車問題，而寶塔寺有設停車場約可容納700至800停車位，民眾停留時間不久流動率算高，交管不會限制居民車輛通行，也絕無封路一事。

美華里長簡為清說，私人納骨塔是營利事業，每年清明節前2周的假日就開始湧入掃墓車潮，當地是不到6米寬的農路，無法會車也不可能迴轉，業者自有的停車位不足，警方每年規畫交通管制仍是塞爆，里民要出入也得繞遠路非常不便，長期以來爭取希望業者可認養農路協助清理雜草，或是給予地方建設回饋等都得不到回應，引發在地居民長期怒火。

福安里長許漢宗則說，雖然寶塔寺內部有停車場，車位仍然不足，且附近出入的道路太狹窄，業者販售塔位營利每年清明節卻造成居民塞車困擾實在沒道理，問題存在好幾十年，地方期盼道路拓寬也不能只靠政府，希望公所能出面協調業者出資買地拓寬道路，而不是業者賺錢犧牲居民出入權益。

市議員陳治文指出，桃園市範圍最大的土葬區位處大溪美華里，鄰近還有多座納骨塔林立，清明節掃墓車潮及停車問題存在已久，雖然業者與大溪區公所、警方每年開會協調會，卻始終沒有解決問題的根本，長期仍應要求納骨塔業者釋出最大誠意認養道路或出資道路拓寬，並尋求更大的停車空間才是治本之道。