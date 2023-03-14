五星飯店通常被認為擁有最高品質，不過台大教授葉丙成爆料，4年前他應邀到宜蘭五星飯店「村却國際溫泉酒店」演講時，發生投影機無法投影MacBook筆電訊號的狀況，當時飯店的董娘、總經理為此向他道歉、承諾改善，沒想到近日他準備再到該飯店演講時，又收到主辦單位通知飯店投影機不支援MacBook，消息曝光後引發熱議。

葉丙成在臉書發文表示，4年前他到村却演講時，就曾出現投影機無法投影MacBook筆電訊號的狀況，求助後服務生只說他們早就知道投影機不支援MacBook就叉手不管，當時他發文公開此次經驗後，村却的董娘和總經理都致電向他道歉，承諾會改善。

葉丙成提到，沒想到近日他準備再到村却演講時，又收到主辦單位通知村却的投影機無法投影MacBook，讓他超傻眼，「一個號稱五星級國際大飯店，4年了，竟然還是一樣一點都沒改變？4年前董娘跟總經理的道歉跟承諾，看起來都只是敷衍客人而已？」葉丙成強調，他近期會前往村却確認真實情況，並把結果公布給大家。

對此，許多網友紛紛回應，「怎麼有種想拿爆米花跟板凳出來的感覺」、「身為宜蘭人的我，覺得村却不意外」、「他們大概沒想到你還會再去一次！」、「他們的改善就是這次有先跟你說了」、「台灣的飯店一直都是當小吃店在經營啊」。

村却國際溫泉酒店則說明，葉丙成4年前遇到的問題其實已經改善，只是因為新進工程師不了解所以有誤會，他們為此抱歉，「誠摯歡迎葉老師來到村却體驗我們的硬體與服務」。