2023年世界棒球經典賽中華隊4場比賽後取得2勝2敗的戰績，確定無緣晉級8強，飛往東京夢碎。然而，在幾場賽事中，除了場上球員的表現備受關注外，場邊啦啦隊「經典女孩」的身影也成為眾人目光的焦點，其中「啦啦隊女神」林襄應援的畫面更是紅到登上日媒，引發日網暴動。

綜合日媒報導，本屆經典賽開打後，啦啦隊「經典女孩」的應援身姿也紅遍國際，林襄更登上日媒新聞，廣受日網友的喜愛。近日中華隊無緣前進日本，還讓不少日本網友們哀號：「得知啦啦隊不能來時好絕望」、「不能在東京巨蛋看到可愛的林襄了」、「太可惜了啦！」而「台灣敗退」也一時登上推特流行趨勢。

然而，林襄14日在個人IG上一連更新多則限時動態，寫下：「我聽到你們喚我來東京，所以我來了，來參加東京時裝週走秀。」透露自己已經飛往東京參加時裝秀活動。此外，在畫面中的林襄，以一頭濕髮、個性妝的模樣現身，深具時尚感的頹廢美，讓粉絲看了相當興奮，有望引發一場日本在地粉絲的轟動。

事實上，在近期的多場經典賽事中，場邊的「經典女孩」們都相當賣力地為中華隊應援，情緒也隨之起伏。林也曾於12日比賽結束之後，感性發文寫下：「這幾天真的非常難忘，留下了不少感動與悲傷的淚水！」不只向粉絲喊話，還大加讚許球員們：「我們心中最棒的台灣英雄！」