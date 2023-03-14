「葡萄姐姐」米可白外型甜美、個性活潑陽光，出道以來形象正面、清新，深受粉絲喜愛。昨（13日）晚間米可白突公開沒化妝、無濾鏡的自拍照，透露唯一的外貌困擾。

米可白13日在社群平台PO一張自拍，寫道：「給自己拍了一張素顏照～沒濾鏡沒美顏，我覺得很可以。」接著，米可白Hashtag母親的名字，感謝媽媽把她生得很美，黝黑的皮膚凸顯牙齒整齊、白淨，「唯一的困擾就是4～5天需要刮一下小鬍子～毛髮太旺盛。」話鋒一轉，米可白幽默地表示：「另外還有一個困擾～就是跟我媽媽一樣，太有愛。」

女星唐玲看到米可白的素顏，忍不住誇讚：「天生麗質」，其餘網友也留言：「是真的美女無誤」、「素顏這樣非常好」、「古代有鬍子的都是美女！」、「真的不用化妝」、「這膚質很可以」，米可白一一感謝網友的稱讚，並透露：「我不太長痘痘～就只是膚色黑。」

米可白近年瘦身有成，大方展現玲瓏有緻的體態，讓網友大吃冰淇淋，卻被週刊挖出昔日舊照，評論她變太多整個「面目全非」；對此米可白公開16、17歲的少女照自清，表示當時就老來等、有鼻樑，減重成功後，現在最多每年打鳳凰電波和肉毒，提升皮膚緊緻度、淡化魚尾紋和抬頭紋。