前女團「Popu Lady」成員之一的洪詩在演藝圈多年，與男星李運慶交往2年多，去年11月傳出求婚成功的消息，今年2月底兩人已登記結婚，除了主業她去年成立鹽酥雞品牌「原火乍初」，投資高達百萬，愛情事業雙豐收，不料洪詩近日在限時動態抱怨：「真的不懂現在的年輕人」。

洪詩昨（13）日在Instagram發布限時動態，直呼：「真的不懂現在的年輕人，約好要面試的時間，時間超過了，打了（電話）也不接，直接no show（不出現）」，洪詩認為「你可以不想來不要來，但要通知對方一聲吧，我們怎麼知道你是不是不想試了，還是你不小心遲到了，還是你在路上怎麼了（當然希望你平安無事）」，她使用無奈攤手的表情符號，強調就算不面試了，提前告知是最基本的尊重。

洪詩抱怨面試者無故不到。（圖／angelhong Instagram）

洪詩2021年跨足餐飲業，創立結合鹹酥雞與居酒屋的品牌「原火乍初」，談起開鹽酥雞店的契機，洪詩表示一直都對開居酒屋、餐酒館等餐飲店感興趣，加上自己愛吃、愛喝，有次跟經紀公司老闆提到這件事，老闆就引介了一個做鹽酥雞有經驗的團隊，還有許多有實力的股東，於是合作成立「原火乍初」品牌，主打鹹酥雞內用、搭配紅白酒，想把新穎的餐飲方式推廣給大家，改變鹽酥雞只能外帶的觀念。而她去年也透露，營業額1個月是近百萬，年度來說的話有破千萬營業額，營業狀況表現不錯，也有計劃到外縣市展店。