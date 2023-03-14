花蓮49歲吳先生日前因心血管阻塞呈腦死狀態，且無自主呼吸心跳，只能靠維生機器輔助，其70多歲曾擔任醫院志工的吳父，儘管面對喪子之痛，仍希望能讓兒子遺愛人間，因此他決定捐出兒子的眼角膜和皮膚，最後在親友祝福下完成圓滿助人的心願。

吳男日前在家昏倒後被緊急送往花蓮慈濟醫院急診室，診斷發現他體內一條心血管100％阻塞，便轉往心導管室，經心臟內科打通阻塞血管、給予治療藥物等搶救，仍呈現腦死狀態，無自主呼吸心跳，最後僅靠維生機器輔助，不過觀察幾個小時後狀況依然不樂觀。

當醫師向家屬說明時，吳太太一聽到丈夫危急的狀況，情緒瞬間潰堤到無法言語，不過始終保持沈默鎮定的吳父，卻突然主動詢問醫護「可否替兒子捐贈器官」，強調「希望能用的都捐！」

不過在旁協助家屬的社工師曾惠欣發現，吳父說完捐贈器官一事後，疑似強忍著喪子之痛的心情，不停表達想要回家休息，甚至打算到捐贈手術開始前都不會出現，而作為與家屬唯一聯絡窗口的她，知道家屬不願被其他醫療人員聯絡的想法，便透過自己傳遞醫護團隊的溫暖關懷。

由於吳先生急救過程中有經過數次電擊，肝臟受損，不適合捐贈，加上到院後已無法自行排尿，不能捐贈腎臟，最終慈院器捐中心團隊判定能夠捐出的器官為眼角膜和皮膚組織。

吳先生捐贈器官前，吳太太知道丈夫平時很在意外表，擔心捐贈完後變得不好看，醫護團隊得知此事後，在眼科與整形外科的神醫妙手，及手術室護理師貼心的大體護理化妝技術下，保持吳男十分安詳的容貌；家屬看過後也放下心中大石頭，並在手術室門口外，與醫療團隊一起送他離開。

後來慈院醫護輾轉得知，吳父曾在其他醫院擔任醫療志工，受訓時接受過器官捐贈相關知識，了解器捐流程和內容，且他認為這是讓孩子生命延續下去的方式，因此很快地簽下捐贈同意書，讓慈院器官捐贈團隊十分感動，並感謝吳父的大愛。

慈院表示，據器官捐贈移植登錄中心公布資料，統計至今年3月14日，全台有效等候接受器官移植病人總數為10711人，其中等待心臟有227人 、肺臟104人、 肝臟999人、腎臟8100人、胰臟86人、腸9人、眼角膜1257人。