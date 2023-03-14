季節交替之際，也讓民眾開始物色新款式準備掏錢治裝。往年服飾品牌在初春多主打繽紛花俏色系裝束，今年同樣不例外，由於Y2K風潮盛行，條紋圖案、寬鬆剪裁、大膽配色都成了元素之一，快時尚品牌近期也推一系列相關設計，為消費者輕鬆營造率性自我又復古的穿搭風格。

H＆M春夏系列包括工裝褲、印花連衣裙等單品，配色豐富鮮豔。（H＆M提供）

H＆M春夏系列包括黑色馬甲、工裝褲、荷葉邊斜肩上衣和印花連衣裙等單品，以精湛工藝打造摩登西服，細節之處彰顯雅致格調。系列將條紋和圖案相融合，並以新民俗元素烘托具雕塑感的廓形。此外，誇張的刺繡、活力四射的印花和富有質感的鉤針編織，巧妙呼應海洋、花卉、植物等自然元素，帶來極致的摩登魅力。H＆M概念設計師Eliana Masgalos表示：「我們希望這一系列能夠鼓勵消費者穿梭於不同的審美情趣之中，並像我們一樣受到這些兼容並蓄的高品質單品的鼓舞。」

GU則推出低腰褲系列，共有「低腰寬褲」及「低腰寬鬆牛仔褲」兩種款式，為亞洲女性量身打造符合身形的低腰褲款。低腰褲檔能夠修飾腰臀線條，於穿著時將褲腰放低，展現迷人的腰部線條，並選用輕薄材質，落地的長度能將腿部視覺再延伸，打造纖長雙腿的視覺效果；低腰寬鬆牛仔褲將近年流行的寬鬆元素與低腰設計結合，成為時下最流行的時尚單品，該系列共擁有超過10色以上的豐富色彩，790元起即可入手。