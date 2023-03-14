高雄駁二藝術特區大港橋旁，今日中午驚傳視障人士落海事件，33歲陳姓視障男子持手杖散步時不慎跌落海中，所幸經送醫無礙。港務公司說，該岸線原為靠泊海巡船艦的碼頭，後續將規劃停靠遊艇或引進其他水域遊憩活動，在高市府公告相關活動辦法前，將針對該岸線輪擋、欄杆、警示線等措施加強巡查，如有損壞或不足隨時修復與增設，以防不慎落海情況再度發生。

33歲陳姓視障男子今日中午持手杖於高雄駁二藝術特區大港橋散步，經過一處缺口時，手杖辨識不及，直接跌入海中。所幸第一時間會游泳的陳男靠一己之力及聽民眾的呼喚游回岸邊，再透過眾人協助順利上岸。

所幸陳男手部擦傷並無大礙，不過該處是高雄港遊憩區域的碼頭岸線，港務公司在現場設置高約25公分、寬約35公分的水泥輪擋，並於輪擋前再劃設警示線及警示標語，以防止車輛或步行民眾跨越致生落海意外。

港務公司說，今日視障民眾不慎落海的岸線為水泥輪擋設置段，水泥輪擋與警示線可略提醒與阻隔民眾不慎跨越，而該岸線原為靠泊海巡船艦的碼頭，今年2月配合高雄市政府規劃該區水域遊憩活動，已將海巡船艦移泊至港區其他碼頭停靠，後續該區碼頭高雄市政府將規劃停靠遊艇或引進其他水域遊憩活動。

在高雄市政府公告相關活動辦法前，港務公司將針對該岸線輪擋、欄杆、警示線等措施加強巡查，如有損壞或不足隨時修復與增設，以防止民眾不慎落海的情況再度發生。

港務公司也提醒，港區因碼頭環境性質特殊，在港區遊憩時應遵守現場告示與提醒事項，尤其高雄港遊憩區碼頭水深最深達10公尺，請遊憩民眾嚴禁跨越碼頭欄杆、輪擋或警示線，以避免發生落海意外。