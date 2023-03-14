財政部明日將到立法院進行業務報告，根據報告顯示，財政部在賦稅法規上將力推6大法修法完成，包含《所得稅》及《遺產及贈與稅法》配合《信託法》修正；以及《加值型及非加值型營業稅法》、《房屋稅條例》、《證券交易稅條例》、《貨物稅》等。

有關於賦稅法規合理化，《所得稅法》與《遺產及贈與稅法》配合《信託法》修正強化對公益信託的監督及管理，公益信託是用租稅優惠要件、建立公益信託的申報及未符合信託法規定的公益信託建立課稅機制。該法規已經於2022年4月付委審查。

為掌握營業人開立電子發票情形與保障交易相對人取得合法憑證及維護消費者兌獎權益，《加值型及非加值型營業稅法》修正增訂營業人開立電子發票負有依限將發票等資訊存證「財政部電子發票整合服務平台」的義務，並訂定未依規定時限或未據實存證的罰則。該法規已經於去年10月底送行政院。

此外為了防杜有心的所有權人將房屋分割小坪數，規避房屋稅負，修正《房屋稅條例》，增訂住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅的條件，以自然人持有全國3戶為限，並排除非自然人適用，落實居住正義及維護租稅公平，目前該法已交付黨團協商。

券商關心的權證交易避險降稅，修正《證券交易稅條例》增訂為履行權證報價責任規定及風險管理目的出賣權證避險專戶內經主管機關核可的標的股票者，證交稅稅率由現行千分之3調降為千分之1，適用期間5年。修正目的為提升權證造市品質，促進權證市場發展。該法也已經付委。

《貨物稅條例》修正則是延長購買節能家電減徵貨物稅最高2000元措施時間，鼓勵民眾購買節能電器產品，並帶動電器產業轉型發展，財政部表示，減徵貨物稅適用期間延長2年，至2025年6月14日止，該法已經於今年2月底完成預告程序。