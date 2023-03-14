雲門舞集巡演海內外的作品《十三聲》，近期有電影版，將於3月18日、25日連續兩個週六，在國家電影及視聽文化中心大影格影廳播映。

《十三聲》影像導演程紀皓回想拍攝過程，他表示在作品中嘗試不同的拍攝手法，將視角突破傳統的定點架機，穿越第四面牆，使攝影機走進舞者之間，同時根據段落、舞者步伐移動鏡頭與攝影師的走位，使影像更能看到劇場看不見的角度，「拍攝時，舞台上舞者和攝影師像是一起在跳舞，每一顆鏡頭都因為舞者的魅力、攝影師的腰力而美麗。許多刁鑽的運鏡完全展現了《十三聲》的力道與精髓。」

程紀皓2021年曾因《群山之島嶼不去會死的他們》的紀實系列獲金鐘獎提名；2009年以剪輯漫威電影《鋼鐵人》的電影預告，獲美國《好萊塢報導》（Hollywood Reporter）所頒發的Key Art Awards；2017年參與拍攝的臺北世大運宣傳影片「Taipei In Motion」，也和團隊共同獲得德國紅點設計獎「傳達設計獎」（Communication Design 2017）。

新版《十三聲》的世界首映在國家影視聽中心大影格影廳，螢光色舞衣炫目，舞者肢體的細節和狂野的動作力道，皆透過高規格的設備呈現出來。而林強所創作的音樂也在耳邊環繞，使觀眾毫無保留地沈浸在《十三聲》的生命力中。