由『華義國際數位娯樂』代理《動物朋友３》繁中版，於(今)3月14日正式於雙平台上線，歡慶台港澳同步上線，將持續展開盛大的開服七大福利慶祝活動，且特別釋出全新的遊戲PV宣傳影片，玩家能透過 Google Play、App Store 雙平台下載並登入遊戲，目前遊戲內與粉絲團也同步啟動許多豐富的線上線下活動，邀請玩家參與。

開服遊戲宣傳PV影片

開服登入就送免費轉蛋100連抽！

官方表示，事前登錄活動已達成最終獎勵，開服後至2023-04-14 23:59前，每日首次登入遊戲即可獲得『10連招待券*1』，最高可領取10次，讓玩家可以盡情的收集到自己喜歡的動物朋友角色唷！

(圖/華義國際數位娛樂 提供)

開服衝刺登入活動

開服後，只要每天登入遊戲即可領取免費的虛寶道具，14天連續登入共計可獲得『閃亮亮(無償)*348』+『招待券*10』，讓玩家除了可以充實自己的隊伍角色外，亦可獲得代表現金『閃亮亮(無償)』，在遊戲商城裡盡情的購買自己所需的補給道具唷！

(圖/華義國際數位娛樂 提供)

美味♡垂涎三尺的情人節活動

時尚加帕里的情人節活動，將於開服後至2023-03-22 14:00前熱烈展開！活動期間可透過觀賞有趣的劇情、通過活動關卡換取豐富的獎品外，還可獲登入獲得神秘的情人節禮物唷！對於熱愛過情人節的Friends千萬不可錯過！

(圖/華義國際數位娛樂 提供)

滿額抽獎與新手福利專屬禮

開服後至2023-05-17 23:59，凡使用官方指定的儲值平台與指定面額達600元，即可獲得一次豪華虛寶抽獎一次，次數可累計，讓玩家花的每分錢都物超所值，並且只要到遊e卡官網、GASH商城官網搜尋「動物朋友3」，即可獲得《動物朋友3》新手開服專屬禮包！並同步販售限定禮包，讓玩家可以更優惠的價格取得更豐富的道具唷！

(圖/華義國際數位娛樂 提供)

(圖/華義國際數位娛樂 提供)

更多的遊戲活動內容，各位Friends別忘記隨時關注官方網站及官方粉絲專頁，最新的消息及活動都別錯過囉，開服各項福利活動《動物朋友3》等你一起來玩喔！

(圖/華義國際數位娛樂 提供)