座落在藝文廣場、有全台最美圖書館之稱的桃園市立圖書館新總館，除了藏書豐富外，因結合蔦屋書店、星巴克等知名廠牌進駐，啟用至今人潮絡繹不絕。不料近期卻出現有不肖人士拿館舍周遭園藝景觀的「卵石」，直接砸向館舍玻璃牆，館方已調取監視器畫面並報警，不過為安全著想，已先將卵石收起來，待完成固定作業後才會恢復原狀。

桃園市立圖書館新總館外表亮眼，從大屋簷、植栽打造建築物外觀的「綠色螺旋」環繞式平台，從一樓延伸至屋頂，木紋的複層式玻璃構成「環保外皮」，以垂直線條阻絕熱島效應，建築內部則以白色金屬骨架及全透玻璃窗組合成圓錐狀環保節能行通風採光井，有效的光線收集及通風設計，讓新總館成為藝文特區的新打卡熱門景點，吸引不少文青、學生、小家庭造訪。

桃園市立圖書館新總館的玻璃牆被不肖人士砸出蜘蛛網裂痕。（桃園市立圖書館提供／陳夢茹桃園傳真）

新總館的館舍附近空地有施作景觀工程，地上有著園藝造景常使用的「卵石」，豈料卻被不肖人士當成武器，拿起來便砸向館舍的玻璃牆，玻璃牆承受猛烈的撞擊，致使玻璃牆上出現大面積蜘蛛網狀的裂痕。圖書館坦言，2月、3月各被攻擊1次，造成2面玻璃牆損壞需要維修。

圖書館表示，遭受攻擊後有立即調閱監視器畫面並向轄區警方報案，受損的玻璃牆由於採用雙層膠合玻璃，加上牆面面積大，維修工法也比較費工，因此維修1片就要價7、8萬元，2片玻璃牆的維修期程約需要10至15天工期，將會向涉案者追討上萬元的維修費用。

圖書館也向民眾呼籲切勿效仿，目前館方已經先將新總館外面的卵石全部收起來，將討論要如何將卵石固定在地面，以免再度成為攻擊工具，待想出固定方式後會再把卵石恢復原狀。