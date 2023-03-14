國立潮州高級中學與其姊妹校，來自丹麥福勒瓦伊勒的Odsherreds Efterskole寄宿中學學生共60人於本月9日在潮中校長林逸文帶領下抵達屏東大仁科技大學參訪，學生們在出訪前就很期待能體驗台式大學課程，多數學生表示對於大仁科大消防安全學士學位學程的避難系統課程和休閒運動管理系的漆彈運動課程最感興趣。

潮中與丹麥師生在消防體驗館進行Through smoke-filled room 的初體驗

參訪團一行人參觀大仁科技大學消防安全學士學位學程消防體驗館，環境與職業安全衛生系IOT智慧環境監測，寵物美容系寵物行為體驗，最後參訪休閒運動管理系的漆彈運動。首先由消防學程的許哲綸老師全程用英語簡介大仁科大消防學程及火災建築物的防煙避難方式，重頭戲是讓潮中與丹麥師生在消防體驗館進行Through smoke-filled room 的初體驗。有些同學很快就完成，有些則弄不清楚方向，丹麥學校的隨行老師Anna主動向許老師詢問火災形成煙的流動和蔓延的方式，最後參訪休閒運動管理系漆彈場，休管系師生示範操作，並指導參訪團學生實戰遊戲等，雖然語言不通參訪的學生仍然興致勃勃，覺得讀大學十分有趣。其中丹麥學生「Jan」表示，由於丹麥的建築結構與與台灣不同，故在消防避難的系統上有很大的差異，他更大讚台灣人口密度高，且對消防避難系統非常的重視，還成立專門科系，讓他非常的驚訝。

休閒運動管理系的漆彈運動讓雖然語言不通參訪的學生仍然興致勃勃，覺得讀大學十分有趣。(大仁科技大學提供)

大仁科大是一所國際化的大學，這裡有來自香港、日本、馬來西亞、越南的留學生，其中亞洲有十二所大學，歐洲有兩所與大仁科技大學締結姊妹校，早在多年前開始派遣學生來大仁科大學習做短期交流及就讀四年制大學，除了學習寵物美容、觀光、休閒運動、餐飲外，也在大仁科大國際合作中心學習華語，考取華語證照等。大仁科大校長郭代璜校長除熱烈歡迎這群遠道而來的學生外，更進一步表示歡迎全國的高中職生畢業能到大仁科大來就讀，學校也提供獎學金制度，除了能學得一技之長外，學校更培訓取得多項職業性證照，如「消防設備士/師、寵物美容、藥師…」，也歡迎全世界學生來體驗台灣的大學教育，感受台灣南部式熱情的人文與文化！