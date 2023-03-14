溫姓女子2019年帶著與前男友生的2歲兒子嫁給周姓男子，但看到兒子就想到前男友，竟不給飯吃，2021年兒子從沙發跌落送醫不治，醫院發現他骨瘦如材，揭發施虐經過，桃園地院依妨害幼童發育罪和過失致死罪判溫女3年8月徒刑，而周男默許也被依妨害幼童發育共犯判刑2年。

溫女2017年7月生下兒子，卻因相處不睦和前男友分手，轉與周男交往，並於2019年8月和周男生下女兒，次月與周男結婚，一家四口在八德租屋。2021年11月其兒子從沙發跌落送醫不治，醫院發現其子骨瘦如柴，通報疑似虐童事件，全案才曝光。

溫女警詢時坦言因為看到兒子會想起前男友，讓兒子吃比較少，但審理時，溫女僅坦承疏忽，導致兒子跌落沙發死亡，卻矢口否認不給兒子飯吃的凌虐行為，辯稱是因為窮困，才導致兒子營養不良。周男則稱自己有領養溫女兒子的打算，也坦承沒盡到做父親的責任，但強調平時工作晚下班，推稱主要照顧者都是溫女。

法院調查，溫女兒子的體型乾瘦、頭部較大，與一般偏食造成四肢瘦小、腹部較大的體型有別，且經法醫解剖鑑定，確認有長期營養不良情形。法官發現，溫女與周男體型與常人無異，2人所生的女兒也發育正常，加上溫女警詢時曾言：「看到兒子會想到前男友，所以給他吃的比較少」，認定其子營養不良是差別待遇的結果。

法院認為，溫女凌虐兒子造成無法挽回的後果，犯後又飾詞狡辯，周男也始終避重就輕，難認已有悔悟，審酌2人均無前科，素行尚可，分別量處3年8月、2年徒刑。