每年清明節前夕假日，不少民眾會提前祭祀掃墓，桃園大溪和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等墓區周邊道路車流都明顯增加，大溪分局自3月18、19、25、26日、4月1至5日，8-14時，連(例)假日期間規劃交通疏導勤務，紓解掃墓祭祖車潮，呼籲民眾務必配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢，交通管制措施及替代道路規劃如下：

一、佛光山寶塔寺及和平禪寺周邊單向管制：

（一）進場：由復興路一段23巷、145巷及桃58線美山路等3處路口進入，沿線設指示標誌引導，並有警方及寺廟工作人員指揮疏導。

（二）離場：祭祀結束離場民眾，均由美和路單一方向駛出復興路。

二、針對美華第一公墓因公墓內道路狹窄會車不易，警方規畫復興路與美山路口、中華路口及文化路口警力疏導，並於公墓路口管制車輛進入，請民眾配合。

三、考量會有大批民眾離場時造成車潮，提供建議替代道路：

（一）往新北市民眾建議由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

（二）往桃園方向民眾建議經由中華路左轉信義路避免進入市區，經由大鶯路接桃56線往八德區、桃園區或直行往新北市鶯歌區。

（三）另為加強疏導車流，員警將於五岔路口、武嶺橋東西端及崎頂員林介壽路口等重要出口交匯處，實施控燈管制，有效疏導交通。

警方呼籲，清明掃墓為國人祭祖習俗，請前往掃墓民眾聽從警方指揮疏導，以維交通順暢，另為避免清明節當日造成壅塞，建議民眾分流前往祭祀掃墓。