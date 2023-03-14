在矽谷銀行（SVB）和Signature Bank倒閉後，聯準會和美國政府周日緊急介入，並推出一系列保障存款戶的措施，但這些努力並未成功安撫市場，周一美國銀行股仍然大跌，地區銀行股的災情尤其慘重。

美國短期債息已從上周四觸及的15年高點（5.084%）大幅回落，美元亦失守三個月高點。

美國銀行業面臨沈重壓力，使聯準會放緩甚至停止升息的預期急升，周一美元和美國債息大跌。對利率動向敏感的美國2年期公債殖利率尾盤重挫57.2個基點，報4.016%，創下1987年10月以來最大單日跌幅，盤中一度崩跌59.74個基點，跌破4%大關，最低跌至3.9889%，創下去年10月來新低。10年期債息亦從上周的漲破4%回跌至3.418%。

周一美元指數尾盤下挫0.6%，盤中一度跌1.05%，報103.48。

TD Securities資深外匯策略師Mazen Issa表示，基本上市場表達的是「聯準會的升息工作已經完成」。如果現在市場只想不斷淡化聯準會，而且不相信會出現任何鷹派措施，我也不會感到驚訝。目前尚不清楚聯準會是否會繼續維持強硬的升息立場。

根據聯邦基金期貨市場的數據，操盤手目前認為聯準會最有可能在3月會議上維持利率不變或升息25個基點，與上周鮑爾在國會委員會發表鷹派談話後市場普遍預期美國央行本月將升息50個基點相比，無疑是180度的髮夾彎。

分析師也開始押注今年將降息，預期到今年底，聯邦基金利率將從目前的4.57%下降至3.80%。而在上周，市場基本上已經放棄聯準會今年會降息的預期。

野村甚至預期近來的銀行倒閉事件可能促使聯準會在本月就開始降息。

NatWest Markets旗下F10 FX策略部門主管Brian Daingerfield 表示，如果市場在一周前的假設是聯準會無論如何都會繼續升息，那麼我認為現在這樣的觀點已經不存在，而且市場也很難再重拾這種觀點。從美元的角度來看，這非常重要，因為再度預期聯準會將加速升息，是帶動美元反彈的重要因素。