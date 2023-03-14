台中港離岸風機平台7日發現一具不明男屍，平台位於汪洋海面，為何離奇出現男屍疑點重重。台中地檢署檢察官日前會同法醫相驗後，今天下午進行解剖，據了解遺體外觀無異狀，初步研判沒有外力介入造成死亡，但胃內無殘留食物，恐在海上已受困多時。

海巡署在3月7日接獲報案，台中港離岸風機平台發現1具男屍，風機平台距離台中港岸遙遠，平台很高一般人無法爬上去，且位於汪洋大海中，為何會出現1具男屍？令人百思不解。

這距離期男屍並非風電公司員工或彰化外海日前小艇翻覆失蹤民眾。據了解，遺體為男性，年紀約青壯年、身高160公分，頭臉及四肢多處遭曝曬，皮膚發黑，身上並無證件等足以辨識物品及特徵。

台中地檢署檢察官會同法醫8日相驗，遺體外觀並無異狀，初步研判沒有外力介入造成死亡，今天下午2時許進行解剖。據了解，遺體的胃部內並無殘留食物，可能已在海上受困多時，至於是否因脫水及飢餓死亡，法醫已採臟器檢體，送法醫研究所檢驗，釐清死因。