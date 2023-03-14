在專業領域找到自己的一片天！從小不愛念書的朱芷儀，國中升高中時聽從老師建議，選擇勞動力發展署中彰投分署與台中高工合作的精密機械產業建教班，開始接觸銲接，竟特別感到興趣，不畏高溫環境與火花噴濺，每天苦練10個小時，近日她將參加第53屆全國技能競賽分區賽，盼用實力證明女生也能出頭天。

戴上防護頭套、手套及大型護目鏡，朱芷儀聚精會神的投入銲接工作，提起接觸銲接的緣分，她說，因為從小不愛念書，國中時念的是體育班，面對升學感到徬徨，在輔導老師的建議下，決定選擇台中高工、中彰投分署共同開辦的精密機械產學訓建教合作班，培養自己一技之長。

就因為一個人生路口的選擇，朱芷儀開始接觸銲接，她說，第一次玩銲接就銲出了興趣，即便要頂著高溫、全副武裝練習，甚至不怕火花噴濺到身上，仍覺得很有趣，且因未來希望就讀造船及海洋工程系，銲接技術是該科目所需要的專業技術，且其是工業發展的關鍵技術，堅持一頭鑽進銲接領域。

勞動力發展署中彰投分署銲接職類訓練師王見成(左)，開心與朱芷儀(右)合影。(中彰投分署提供)

苦練有成，再加上訓練師鼓勵，朱芷儀將挑戰全國技能競賽分區賽銲接職類，她笑說，為了比賽能有所表現，近來每天苦練至少10個小時，夜晚還得苦讀學科，但一點也不覺得辛苦，希望能在分區賽脫穎而出，晉級全國賽。

第53屆全國技能競賽分區賽將於20至25日在北、中、南舉辦，總計有9職類、137名選手及1015名青年組選手參賽，中彰投分署14日舉辦選手誓師大會，分署長劉秀貞授旗給選手們，為他們加油打氣，而年僅19歲的朱芷儀是此次參加銲接職類競賽項目唯一的女性，將用實力證明女生也能在銲接領域出頭天。