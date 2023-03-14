有「粉刺」的水果好吃！每年11月至隔年4月都是草莓產季，為期3至4個月的草莓盛產季，也引起民眾們在這季節裡大啖草莓，然而，有名人夫卻因妻子要求草莓去「籽」，便不辭辛苦的將草莓上一顆顆的「籽」挑掉，並散落在衛生紙上，此景也讓網友一看笑歪表示「我以為是鼻頭粉刺」、「要用妙鼻貼比較快」。

人夫幫好心幫妻子「水果去籽」的照片分享在網路上，也引起一票網友笑歪「我以為是鼻頭粉刺」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

一名人夫在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，有顆草莓放在一張衛生紙上，而草莓上一顆顆的「籽」被他一一挑下來，清楚可見該草莓有一面的「籽」已被挑除，而衛生紙上的「籽」超過50多粒；對此原PO也在貼文寫下「老婆說水果要去籽」。

貼文一出，網友全歪樓，紛紛留言表示「要用妙鼻貼比較快」、「證明你很閒很怕老婆」、「直接不要吃就沒有去籽的問題了」、「沒事的 這個弄完，你後面還有火龍果」、「那個是粉刺」、「拔粉刺嗎」、「我以為是鼻頭粉刺」、「有粉刺的水果...好吃」、「籽在外面還能用夾的，如果是釋迦看你怎麼去」、「可以留著種，明年採收」。