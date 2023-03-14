宜蘭縣長林姿妙表示，汙水下水道為縣政推動目標之一。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣在111年「汙水下水道建設計畫考核評鑑」中，於設施營運及管理評比榮獲全國第3名，總分連續4年蟬聯分組第1並獲頒表現傑出獎；更是除直轄市外第一個開發汙水下水道巡查APP系統的縣市。縣長林姿妙表示，汙水下水道為縣政推動目標之一，將持續推動相關基礎建設，共同拚出「勁水」好生活。

汙水下水道建設可改善環境及河川汙染，為城市進步的象徵、永續發展的指標，自林姿妙上任後積極推動縣內汙水下水道建設，嚴格要求工程安全及品質，同時督促縣內2座水資源回收中心的營運及管理。

內政部營建署訂定評鑑考核計畫以督促各縣市，將直轄市政府分為第一組，汙水下水道普及率大於15％分為第二組，其餘為第三組。宜蘭縣普及率約35％屬於第二組，同組另有基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、連江縣及金門縣。

縣府執行汙水下水道建設17餘年，有規畫頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳及南澳等6大汙水下水道系統，目前宜蘭及羅東系統已開辦營運中，累計接管用戶超過6萬戶，反映出顯著的成效。

此外，2021年向中央成功爭取31億元經費開辦蘇澳汙水下水道系統，打造一座融入在地人文景色的水資源回收中心，並以近40公里的汙水管線銜接新馬及蘇澳擴大都市計畫區汙水排水設備，將有1萬戶民宅受惠，預計2026年水資中心建設完成後開始營運。

而宜蘭的汙水下水道巡查APP系統，為直轄市以外第一個開發的縣市，可於巡查時針對異常的設施立即通報並改善，相關資料亦可透過系統資料庫儲存後進行大數據分析，發現異常頻率較高處進行預防性維護及改善，並在重要道路及建物周邊管線增加巡查頻率。