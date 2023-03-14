台東縣長饒慶鈴親率縣府團隊和8家在地商家，於7日到日本參加「2023年東京國際食品展」，為期4天的專業展覽，台東館吸引超過600家以上企業買主詢問，其中不乏國際知名美式賣場、日本國際酒廠、百貨店及特產株式會社，可望創下破千萬後續合作效益。

饒慶鈴表示，縣府率領台東8家在地特色商家食品，參與2023年東京國際食品展，以「慢食光」風格主題，打造台灣台東館，也積極媒合通路商、代理商等交流活動，期望能協助增加在地業者產品進入日本市場的機會。

在一連4天展覽期間約湧近8萬人次的參觀人潮，超過去年的兩倍，台東館企業買主商務洽談超過600家以上，其中不乏國際知名美式賣場、日本知名國際酒廠、百貨店及特產株式會社，表態合作高度意願，預估未來可創下破千萬後續合作效益。

台東縣政府財政及經濟發展處並指出，台東館於開幕首日即展現亮眼佳績，且在縣長饒慶鈴見證下，地方業者東太陽製酒股份有限公司與日本通路商簽訂銷售MOU，成功推廣台日外銷通路合作。

首日也邀請世界華人工商婦女企管協會日本分會台商會員，與此次台東館8家在地業者進行媒合交流活動，洽談過程非常的熱絡，其中更是談及OEM代工、採購合作至園區販售等實質商談合作，可望透過此次交流活動，讓更多台東在地產品進入日本市場。