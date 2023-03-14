彤彤的爸爸拉出大泡泡 ，與孩子一起親子樂。（葉德正攝）

不少家長對與孩子教養及相處都有不少煩惱，新北市社會局將在4月份兒童月，提供免費幼兒氣質量表的評量以及吹泡泡活動，希能協助父母認識孩子的天生氣質，找到最「適配」的相處方式。新北市副市長劉和然表示，適性教養，多元發展，會讓每個孩子的人生舞台更精采。

專門研究幼兒氣質的師大副教授鍾志從表示，氣質是一個人天生的特質，每一位寶貝都是獨一無二的，父母需要學習了解，因材施教。她將氣質依活動量、規律性、趨避性、適應性、反應強度、情緒本質、堅持性、分神度和反應閾等9大向度來測量，得出量表後加以解釋，會個別e給父母參考運用。

彤彤的父母帶著他參加活動，爸爸說彤彤晚上睡覺時容易被聲音吵醒；媽媽說彤彤外出逛街看到積木會很想要。鍾志從分析彤彤的反應閾是屬於敏感的，堅持性則是高的，建議父母在他睡覺時要營造安靜的環境，給予安全感；對於新玩具的購買，則要事先約法三章，堅持原則。

劉和然表示，新北市一年的新生兒從每年3萬多降到2萬多，每個孩子都是父母心中寶，古人說：「知性尚好」，也就是要適性教育，經由專家學者的分析，父母可以從氣質評量表中找到與孩子最「適配」的相處方式，增進親子關係。

社會局長張錦麗說，新北市63間親子館將於4月份各自辦理多元的主題活動，邀請家長能有更多時間帶孩子到親子館玩。4月21和22日，各親子館會舉辦「當我們泡在一起」系列活動，免費提供幼兒多元與趣味性的親子吹泡泡，另提供一份幼兒氣質量表的測量，測量結果也會e給家長。

另為加強爸爸的親職角色，4月8、15、29日共3個週末會辦理男性家長幸福陪伴場，並提供精美禮物。相關活動從3月15日起開放報名，歡迎家長上新北育兒資訊網查詢、報名。