台灣中油公司為了落實關懷偏鄉、善盡企業社會責任，力求反貪腐意識向下扎根，首創將廉潔誠信元素融入藝術表演，14日特別攜手大提琴家張正傑與知名鋼琴家呂冠葶，以及京劇大師朱陸豪，一起在高雄市立六龜高中舉辦「廉手音樂-走遍天海角」校園誠信宣導活動。

現場超過450名師生感受音樂動人魅力，更引發學童對於廉能反貪的共鳴。(中油提供)

本次活動在中油公司政風處指導下，由油品行銷事業部主辦，並結合煉製事業部、煉製研究所、溶劑化學品事業部及潤滑油事業部共同參與，讓現場超過450名師生感受音樂動人魅力外，更引發學童對於廉能反貪的共鳴。

14日上午先由中油公司政風人員前往六龜育幼院，傳達中油公司陽光送暖心意，隨後到六龜國小，邀請師生共同參與，期望讓偏鄉孩子吸取珍貴藝術養分，並感受誠信品格教育的重要，相信對於孩童未來有所鼓舞及助益。

「廉手音樂-走遍天海角」活動14日下午2時正式開始，高雄市政府教育局李黛華專門委員、六龜區公所莊朝嘉主任秘書及六龜警察分局長何正光等貴賓蒞臨，六龜高中(含國中)及六龜國小等師生近450名參加，現場氣氛熱鬧非凡。

李黛華致詞時表示，這場音樂會與廉潔誠信宣導結合，極具意義，透過知名大提琴家張正傑等人共同演出，並由中油公司贊助舉辦，讓這樣的愛心溫暖偏鄉校園。

中油公司油品行銷事業部高雄營業處處長許振隆表示，走遍天涯海角音樂會所蘊含的教育意涵，與中油公司推動企業社會責任的理念相互照映，期透過澄明琴音薰陶學生內心，使廉能觀念融入學生心中，達到潛移默化之效果，盼讓廉潔誠信教育向下扎根。

伴隨大提琴及鋼琴的映襯下，朱陸豪也以渾厚嗓音演出京劇片段空城計(中油提供)

這場音樂饗宴由大提琴家張正傑幽默輕鬆開場，接著與知名鋼琴家呂冠葶聯手帶來聖桑的天鵝與台灣民謠白鷺鷥，以大提琴優美音色表現天鵝意象，讓人如癡如醉。京劇大師朱陸豪則以美猴王靈活身段搭配德布西大提琴奏鳴曲，詮釋摘月橋段，藉此提醒學生不可看到喜歡的東西，就占為己有，建立學生自幼即有誠信觀念。演出最後，伴隨大提琴及鋼琴的映襯下，朱陸豪也以渾厚嗓音演出京劇片段空城計，如此東西方完美結合，讓台下意猶未盡。