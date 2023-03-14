豆漿是一種由大豆製作而成的高營養食物，台大生物產業學系講師洪泰雄表示，相較於牛奶，豆漿營養價值更高，例如含鐵量是牛奶的25倍，其含有的植物固醇能降低膽固醇水平、可預防心血管疾病，且豆漿所含的微量元素如硒、鉬有很強的抑癌能力。

洪泰雄在其臉書表示，豆漿是一種由大豆經過浸泡、研磨、煮熟製成的飲品，是營養豐富的素食飲品；相較於牛奶，豆漿的營養價值更高。

他例舉，豆漿有豐富的植物蛋白質、含有鈣、磷、鐵等礦物質，並富含不飽和脂肪酸、大豆皂苷、異黃酮、卵磷脂、多種維生素、膳食纖維、硒、鉬等數十種對人體有益的物質，可降低膽固醇，因而能預防心血管疾病。

他說明，豆漿含有的異黃酮能預防乳腺癌，且含豐富的維生素，如維生素B、E，可增強免疫力和保護神經系統。此外，豆漿的大豆膳食纖維有助於促進腸道蠕動、預防便秘。

值得注意的是，豆漿含有蛋白質和硒、鉬等都有很強的抑癌和治癌能力，尤其對胃癌、腸癌、乳腺癌有特效。

但他也提醒，腎臟功能不佳者、甲狀腺功能亢進者、體內有荷爾蒙依賴性疾病者、脂肪肝患者、對大豆蛋白質過敏者，不適合飲用豆漿，以免增加腎臟負擔、加重原有疾病的病情。