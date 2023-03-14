長榮公布財報，並公布員工酬勞，除了去年底發放50個月年終獎金外，今天公布員工酬勞將發放19.18億元，以公司約3000名員工、月薪6萬估算，每個員工「年中」獎金可再拿到10～11個月，等於2022年每個員工領到了60個月獎金，加上2021年領50個月獎金，這2年海運景氣大好，長榮每個員工領到110個月獎金。

長榮公布去年每股盈餘87.07元，再創史上新高，去年年終獎金爽領50個月，高於上年度40個月，第二波「年中」獎金今天也公布，將再發出19.18億元員工紅利，跟去年「年中」相當，主要因為航運景氣不錯，獲利增加，員工總數也增加，整體約略高於去年1個月，累計10~11個月，總共可領到60個月。

對於今年航運景氣，總經理謝惠全指出，美西美東運價下修幅度開始變小，目前仍在打底，要看航商怎麼調整艙位，美國進口商仍在去庫存，要看第1、2季消化狀況，今年還是會有淡旺季之分，但今年淡季特別淡，旺季可能不會像過去那麼旺，今年1、2月貨量雖然少，但3月慢慢開始回溫，歐洲線持平，美國線則相對強，市場回溫關鍵還是俄烏戰爭何時停止。

第1季原本淡季，又面臨庫存、高通膨跟戰爭的影響，第1季會不會虧損要看個別公司；第2季也不會好，但預期優於首季。至少要到第3季才有轉佳的可能，但量還是要看庫存，如果下半年需求回升，整個海運景氣就會轉佳。