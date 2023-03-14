而台新金去年收購價格攤提（PPA）成本達22.4億元，主因年初出售部分債券需一次加速攤提，預估今年攤提將降至約4.5億元。同時，台新金對彰銀持股已自22.5％降至5.16％，今年無發特別股或交換特別股計畫，仍在公開市場少量處分中，盡可能避免影響彰銀股價。

受整體經濟成長放緩、通膨壓力及國際局勢緊張等諸多干擾因素，造成金融市場波動加劇影響，台新金2022年歸屬母公司稅後淨利148.64億元、年減26.8％，仍創歷史次高，每股盈餘1.09元。股東權益報酬率（ROA）8.34％、每股淨值13.01元。

林維俊說明，除大環境影響外，去年還受併購保德信人壽認列廉價購買利益與後續衍生的評價變動，及處分彰銀導致相關會計處理變動影響。若排除上述因素影響，則去年稅後淨利實際僅年減1.28％。

資本結構與授信資產品質方面，截至去年第四季，台新金、台新銀、台新人壽及台新證資本適足率分別為135.6％、14.9％、371％及327％，資本結構持續穩健。台新銀逾放比及覆蓋率分別為0.14％及973.2％，維持良好資產品質。

子公司方面，台新銀2022年稅後淨利121.76億元、年減7.23％，每股盈餘1.34元。總放款餘額年增6.7％、總存款餘額年增達13.8％。信用卡簽帳金額及手續費收入分別年增9.6％、12.1％，有效卡數持續增加至逾426萬張，特店家數逾16.5萬家，穩居業界前茅。

台新人壽受惠產品推陳出新及銀行保險通路銷售動能強勁帶動，2022年初年度保費收入達131.45億元、年增達77.1％，總保費收入285.35億元、年增達32.2％，使稅後淨利13.96億元、年增達55.03％，每股盈餘1.69元。

台新證則受國內外證券交易市場動盪、台股交易量下降影響，2022年稅後淨利5.21億元、年減達70.81％，每股盈餘0.75元。

展望2023年，台新銀目標外幣存款達雙位數成長、法金放款預期成長個位數百分比，淨利差（NIM）預期可維持去年第三～四季間的1.26～1.3％水準。由於升息可望見頂，將帶動財管業務需求回升，預期今年手續費收益可望成長達雙位數。