廣積資深執行副總李家富表示，能夠在ChatGPT人工智慧AI聊天機器人於去年底問世後，隨即在全球快速爆紅的此時獲得這個獎項的肯定。現在的AI已經能夠比以往更加精確地解讀自然語言，機器人已能更輕鬆自然地與人們進行對話，透過電腦的協助，AI已可準確分析並識別大量資料來完成特定任務。因此，對能夠即時處理資料並進行深度學習的高效能運算電腦需求將會不斷增長，因應此一發展趨勢，專為AI應用量身打造的SI-624-AI將可為未來人工智慧技術盡一份心力。

強固型SI-624-AI搭載第12代Intel Core處理器，可完美整合NVIDIA全新Ampere架構 MXM繪圖卡，為深度學習執行多個同步高速運算功能，並提高準確性與效能。此體積輕巧的電腦系統可滿足在空間受限的惡劣環境下仍能高效運算的AIoT應用需求，讓用戶能夠外接最多四個螢幕，同時整合5G/LTE/WiFi/BT功能，傳輸可靠且高品質的即時影像或AI人工智慧分析內容，與受眾進行即時交流與溝通。

營運方面，廣積近日公布財報，去年度營業收入67.74億元，年增18.71%；營業毛利19.53億元，年增88.85%，毛利率28.84%，年增10.71個百分點；營業利益9.93億元，年增535.52%，營益率為14.66%，年增近12個百分點；稅前淨利13.74億元，年增376.59%，本期淨利11.39億元，年增416.20%，歸屬於母公司業主淨利11.35億元，年增263.16%，基本每股盈餘9.42元，相較前一年的2.69元大幅成長，且創下歷史新高紀錄。法人看好廣積維持高配息水準，殖利率亦維持高水位可期。公司並於6月20日召開股東會。

廣積2月合併營收6.14億元，月增35.3%、年增64.86%；累計前2月合併營收10.67億元，年增33.2%，創下同期歷史新高。法人預估，廣積第一季營收恐年減、季減，不過遞延訂單有撐，而第二季重回成長動能，加上看好網通、智慧零售等需求持續有勁，今年度營運仍可望持續成長，並且將逐季走升，全年度可望再締新猷。明年更可望有高幅度成長，目標百億元營收關卡。

因應地緣政治風險增溫，廣積有意在海外新設生產基地，原先有意赴北越找尋外包網通協力廠，然美國貿易協定法(TAA)法規限制，廣積該計畫暫緩，轉為考慮墨西哥製造，不過公司東南亞業務擴張計畫不變，預計下半年在越南設置業務據點。