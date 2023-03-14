新北市立圖書館推出校園限定的「Chill書箱」好書直送服務。（新北市立圖書館提供）

為了推廣校園閱讀，新北市立圖書館特別推出校園限定的「Chill書箱」好書直送服務，目前已有20所新北市的國高中參與，透過主題選書的方式，將不同領域的各類好書直接送進校園，提供老師教學運用以及青年學子閱讀，希望讓學生與圖書館有更多的連結。

新北市立圖書館王錦華館長表示，為了讓新北市的青年學子可以接觸更多好書，新北市立圖書館特別在新學期的開始推出「Chill書箱」好書直送校園服務，圖書館精選20類別的主題書，每一主題書箱提供500本書，每月巡迴全市20所國高中，提供學子們閱讀，或設計校內閱讀活動，希望能提升青少年的閱讀風氣，也讓書籍不只是放在圖書館供人借閱，更能透過巡迴校園與更多人分享。

新莊區新泰國中利用「Chill書箱」的主題書於圖書館內設置了閱讀角，同時辦理主題書展，並由閱讀社團的學生擔任「館員」，負責書籍的管理。學校健體領域的教師則設計醫學保健相關課程，於校內晨讀時間推出「為愛朗讀」活動，另外，還有「小小說書人」podcast活動，學生於午餐時間分享閱讀心得。

市圖表示，「Chill書箱」校園好書直送服務希望有更多學校一起加入閱讀推廣的行列，歡迎新北市國高中學校申請利用，詳細資訊可查詢新北市立圖書館網站。