除獲利創新高，光隆去年營收103億元，也創新高；同時，毛利率、營益率及淨利率也是三率三升。

光隆指出，適逢全球戶外機能戶巿場在疫後復甦，去年業績開花結實，成衣部門全年營收來到58億元，不只締造新猷，占合併營收比重，也由46％大幅拉升至56％，跨越過半。

成衣事業部門營運加分，光隆指出，羽絨原料與家紡兩個部門，去年業績表現也穩健，尤其羽絨原料在營銷方式調整與去庫存後，毛利率由5％大幅揚升至13％，營運步上正軌，已由虧轉盈。

另外受惠去年美元強升，而有匯兌淨利益1.3億元，光隆指出，對每股純益有近1元的貢獻。

展望今年，光隆表示，除持續專注於成衣的發展，在有新客戶的加持，預期業績仍續在成長軌道上。同時在擴增產線的腳步也不停歇，將投入超過800萬美元，包括布建印尼為全球第2產區，以維持成衣在成長軌道上的續航力。

進行事業結構的優化，也是今年營運的重心之一；光隆指出，將汰除非核心事業，重塑以成衣為主力，以及羽絨原料與家紡為輔的獲利鐵三角，成衣占比將可再上一層樓，進而促使光隆獲利結構更加穩健。

在各種努力下，光隆預期，今年本業利潤水平可延續在去年基礎之上。