黃明志今領軍Luxy Girl射紙飛機，象徵巡演正式起飛。（亞洲通文創提供）

「大馬創作鬼才」黃明志將於4月1日首度攻蛋舉辦「大飛機世界巡迴演唱會」，今（14日）記者會後受訪時，被問到日本知名AV三上悠亞宣布引退，黃明志開玩笑說，「我昨天哭了一晚上！很榮幸在她引退前還有機會跟她一起拍片」，是否覺得可惜？他表示祝福對方，「可惜就看她以前的作品就好了！」

黃明志曾邀三上悠亞合作歌曲〈不小心 I Shot You〉MV，在海邊拍攝兩人牽手畫面時，有兩幕讓他心動，他說，她看到有一隻狗狗馬上想要摸牠，還有後來車子卡在沙灘上，她雖然穿短裙仍馬上來幫忙推車子，讓他印象深刻。

黃明志首度站上台北小巨蛋開唱，他坦言心情「近鄉情怯，怕丟臉，首度攻蛋壓力很大」，預告台北演唱會內容是最勁爆的，光是歌單，「一字不漏的唱出來就已經很勁爆」，他也賣關子有神秘嘉賓，「有合作過的，絕對讓粉絲驚喜、滿意。」他曾當過《超級星光大道》工讀生，這次也參與很多幕後的東西，讓他壓力更大了，平常一天僅睡3－4小時，現在更嚴重了，胃也有狀況。

黃明志今協同Luxy Girl準備一起到世界各地開唱。（亞洲通文創提供）

記者會上，黃明志協同台灣美式啦啦隊Luxy Girl一起出場，宣示巡演正式起飛，這些辣妹也將參與演唱會，他笑說，女友也很喜歡她們，不會吃醋。至於被問到是否會在演唱會上向女友求婚？他直言「這場已經這麼緊張還搞這種事情，太不適合了」。

黃明志今宣布大飛機巡演將從台北小巨蛋起跑。（亞洲通文創提供）

黃明志這次啟動全新巡演，將前往全球16個城市開唱，不過，他卻說申請不到香港場地，覺得不公平，「我呼籲香港的政治人物、一些老闆，如果可以幫我申請到，我可以交換條件，我可以幫你們站台」。

黃明志以網路歌手出道，在2007年推出了具有話題度的〈Negarakuku〉，之後也推出許多洗腦神曲例如與王力宏合作的〈漂向北方〉創下1.9億觀看次數，〈好想你〉6427萬次觀看次數及與二宮芽生合作的〈東京盆踊〉1.1億觀看次數。YouTube流量破表的他也被封為「億萬歌曲製造機」 。黃明志演唱會門票可在KKTIX和全家FamiPort購買。