民進黨20日起立委選舉提名登記，由於外傳新北市三重區立法委員余天本屆將不爭取連任，也有多位現任市議員摩拳擦掌希望角逐立委，除了彭佳芸宣布近日決定是否投入民進黨初選外，有媒體也報導民進黨蘇系的新北市議員李余典也宣布加入初選，不過辦公室對此表示毫不知情，連其子、特助李余穎偉也無法證實是否屬實。

據了解，有媒體報導李余典證實將會投入民進黨內立委初選，他稱原本沒有考慮，不過由於近日近期媒體、地方都不斷推自己出戰，認為自己若沒有參選會覺得「對不起鄉親」，思考後認為應當仁不讓，才決定參與這次黨內立委初選。

對此，李余典兒子、特助李余穎偉表示，目前李余典在國外，沒有向他證實這個消息，議員辦公室對此也相當納悶。

現任新北市議員李余典長期耕耘三重地區，至今已4連霸，先前曾在2019年投入民進黨立法委員初選，不過當時以些微差距敗給余天，如今再次捲土重來，也讓三重的立委選情增添變數。